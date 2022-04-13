Пограничники изъяли 10 российских судов в одесских портах. Их национализируют

В портах Одесской области обнаружили 10 российских кораблей, стоимость которых была значительно занижена. Сейчас начат процесс их национализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Правоохранители изъяли 8 российских грузовых судов и 2 танкеров, которые находились на профилактических ремонтных работах. Из-за войны они оказались в блокаде. Пограничники установили, что для минимизации налогов, стоимость кораблей занизили минимум в 5 раз. "Сейчас суда переданы на хранение в Администрацию морских портов Украины. Экипажи, среди которых значительное количество граждан России, находятся на борту для обеспечения живучести судов", - говорится в сообщении. Сейчас начат процесс национализации российских кораблей. Необходимые материалы уже передали Одесской областной военной администрации.