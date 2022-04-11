АРМА передали арестованную яхту Медведчука
Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передали арестованную яхту нардепа Виктора Медведчука. Речь идет о яхте Royal Romance, которую 16 марта 2022 года арестовали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора в Telegram.
Сейчас яхта стоимостью около 200 млн долларов, на которую судом ранее наложен арест в уголовном производстве, находится в порту г. Риека, Республика Хорватия.
Напомним, суд арестовал активы женщины Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Их планируют национализировать.
Сам нардеп Медведчук нарушил условия домашнего ареста и сбежал из-под стражи.
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