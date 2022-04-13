ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прикордонники вилучили 10 російських суден в одеських портах. Їх націоналізують

Новость на русском →
Одеська область, Середа 13 квітня 2022 12:47
Прикордонники вилучили 10 російських суден в одеських портах. Їх націоналізують Фото: Україна націоналізує 10 російських кораблів (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Юрченко

В портах Одеської області виявили 10 російських кораблів, вартість яких була значно занижена. Наразі розпочатий процес їх націоналізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Правоохоронці вилучили 8 російських вантажних суден та 2 танкерів, які знаходилися на профілактичних ремонтних роботах. Через війну вони опинилися у блокаді.

Прикордонники встановили, що для мінімізації податків, вартість кораблів занизили щонайменше у 5 разів.

"Наразі судна передано на зберігання до Адміністрації морських портів України. Екіпажі, серед яких значна кількість громадян Росії, перебувають на борту для забезпечення живучості суден", - йдеться у повідомленні.

Зараз розпочатий процес націоналізації російських кораблів. Необхідні матеріали вже передали Одеській обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, заарештовану яхту нардепа Віктора Медведчука передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Одеса Війна Росії проти України
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Голодна планета. Або чим війна Росії проти України загрожує світові