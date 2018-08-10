Пограничники фиксируют рост количества нелегальных мигрантов на границе

Количество задержанных нелегальных мигрантов в июле выросла на 3%

Общее количество задержанных на границе нелегальных мигрантов в июле выросло на 3% по сравнению с июнем. В течение прошлого месяца задержаны 240 мигрантов, говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

При этом, как сообщают в ведомстве, из общего количества нарушителей за незаконное пересечение государственной границы пограничным ведомством задержаны 144 мигранты, тогда как в июне количество задержанных составляло 98 человек.

"За последние три года это наиболее активный июль (в июле 2017 г. - 89, в июле 2016 г. - 109)", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отмечают, что среди задержанных мигрантов больше всего граждан Вьетнама (почти 40 человек), Бангладеш и Пакистана (по 17 человек), а также выходцев из Ирака, Шри-Ланки, Молдовы, России, Марокко, Монголии, Индии, Ирана, Эритреи, Афганистана и Турции.

"Больше всего стражи границы задерживали нелегальных мигрантов на границе с Румынией, Венгрией и Польшей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Государственной пограничной службы украины (ГПСУ) за І полугодие 2018 года зафиксировали увеличение выявленных нелегальных мигрантов на 22%.

За 6 месяцев 2018 года было задержано 1 тыс. 432 незаконных мигрантов.

В свою очередь, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян заявлял, что рост количества нелегальных мигрантов наблюдается как на каналах легального, так и нелегального въезда. Вместе с тем, Слободян отметил, что это не критическое количество.