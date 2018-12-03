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Пограничники будут проверять действие автостраховок "зеленая карта" на КПВВ

Новости » Общество    03.12.2018 - 18:33
Пограничники будут проверять действие автостраховок "зеленая карта" на КПВВ
Фото: проверка страховых сертификатов (dpsu.gov.ua)

Авто без страховых сертификатов не будут выпускать из Украины

Отныне пограничники во время оформления граждан, пересекающих государственную границу Украины автомобилями украинской регистрации, сразу на месте будут проверять действительность страховых сертификатов "зеленая карта". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ).

Как отмечается, в течение января следующего года планируется обеспечить автоматизированную проверку страховых сертификатов во всех пунктах пропуска.

"Если в базе данных страхового бюро пограничники обнаружат отсутствие информации о заключении соответствующего договора, то автомобиль не пропускают через границу. Ведь транспортным средствам без указанного полиса въезд в страны международной системы страхования "зеленая карта" просто запрещен действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Кроме того, несоответствие номера авто в базе Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) и указанного в сертификате, также дает основание считать полис "зеленая карта" поддельным.

Также отмечается, что за поддельные страховые полисы можно получить штраф в размере 50 необлагаемых минимумов, или понести наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил временный порядок растаможки "евроблях".

Отметим, ранее стало известно, что первое авто на иностранной регистрации по новому закону растаможили почти за 2 тыс. долларов.

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