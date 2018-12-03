Прикордонники перевірятимуть чинність автостраховок "зелена карта" на КПВВ

Фото: перевірка страхових сертифікатів (dpsu.gov.ua)

Авто без страхових сертифікатів не випускатимуть з України

Відтепер прикордонники під час оформлення громадян, що перетинають державний кордон України автомобілями української реєстрації, одразу на місці перевіряють дійсність страхових сертифікатів "зелена карта". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається, протягом січня наступного року планується забезпечити автоматизовану перевірку страхових сертифікатів у всіх пунктах пропуску.

"Якщо в базі даних страхового бюро прикордонники виявлять відсутність інформації про укладення відповідного договору, то автомобіль не пропускають через кордон. Адже транспортним засобам без зазначеного полісу в’їзд до країн міжнародної системи страхування "зелена карта" просто заборонено чинним законодавством", - йдеться в повідомленні.

Крім того, невідповідність номера авто в базі Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) і зазначеного в сертифікаті, також дає підстав вважати поліс "зелена карта" підробленим.

Також зазначається, що за підроблені страхові поліси можна отримати штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів, або нести покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив тимчасовий порядок розмитнення "євроблях".

Зазначимо, раніше стало відомо, що перше авто на іноземній реєстрації за новим законом розмитнили майже за 2 тис. доларів.