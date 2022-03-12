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Пограничники с бойцами ВСУ остановили вражескую колонну под Харьковом

Автор: Артур Родивилов

Пограничники с бойцами Вооруженных сил Украины остановили вражескую колонну в Харьковской области. Подбит вражеский "Тигр".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Противотанковый расчет пограничников обнаружил движение вражеской колонны в один населенный пункт в Харьковской области.

Чтобы не допустить попадания вражеских сил в деревню, украинские военнослужащие метким выстрелом уничтожили бронированный автомобиль "Тигр", который шел в голове колонны.

"В ответ военные РФ начали накрывать огнем позицию пограничников. Но сразу включились наши собратья из Вооруженных сил Украины, заставившие противника бежать", - говорится в сообщении.

Кроме подбитого "Тигра", враг имеет потери в самоходной артиллерии.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что благодаря противотанковым ракетным комплексам в бою за Киев ВСУ уничтожили шесть российских танков. Также военные разбили БМП.

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