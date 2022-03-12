RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прикордонники з бійцями ЗСУ зупинили ворожу колону під Харковом

Автор: Артур Родивилов

Прикордонники з бійцями Збройних сил України зупинили ворожу колону в Харківській області. Підбитий ворожий "Тигр".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДПСУГ.

Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт у Харківській області.

Щоб не допустити потрапляння ворожих сил у село, українські військовослужбовці влучним пострілом знищили броньований автомобіль "Тигр", який йшов у голові колони.

"У відповідь військові РФ почали накривати вогнем позицію прикордонників. Але відразу включилися наші побратими зі Збройних сил України, які змусили противника бігти", - йдеться в повідомленні.

Крім підбитого "Тигра", ворог має втрати в самохідній артилерії.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що завдяки протитанковим ракетним комплексам в бою за Київ ВСУ знищили шість російських танків. Також військові розбили БМП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України