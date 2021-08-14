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Пограничники блокировали попытку украинцев ввезти партию iPhone 12 Pro Max на 1 млн гривен

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Суббота 14 августа 2021 11:02
Пограничники блокировали попытку украинцев ввезти партию iPhone 12 Pro Max на 1 млн гривен Фото: пограничники блокировали ввоз в Украину партии iPhone 12 (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Инна Собора

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили двух граждан Украины, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max. Общая стоимость телефонов - 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Партию iPhone пытались ввезти рейсом из города Дубай. Пассажиры положили телефоны в чемоданы и ручную кладь.

Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone.

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Фото: пограничники заблокировали ввоз iPhone 12 Pro Max (dpsu.gov.ua)

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iPhone Государственная пограничная служба
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