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Прикордонники блокували спробу українців ввезти партію iPhone 12 Pro Max на 1 млн гривень

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Субота 14 серпня 2021 11:02
Прикордонники блокували спробу українців ввезти партію iPhone 12 Pro Max на 1 млн гривень Фото: прикордонники блокували ввезення в Україну партіїї iPhone 12 (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Инна Собора

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники викрили двох громадян України, які намагалися нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max. Загальна вартість телефонів - 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Партію iPhone намагалися ввезти рейсом із міста Дубай. Пасажири поклали телефони у валізи та ручну поклажу.

Всього в багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів iPhone.

Працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Фото: прикордонники заблокували ввезення iPhone 12 Pro Max (dpsu.gov.ua)

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iPhone Государственная пограничная служба
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