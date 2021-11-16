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Пограничникам выделили 21 млн гривен на меры по укреплению обороноспособности государства

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел (для Государственной пограничной службы) 21 млн гривен. Средства предоставляются для проведения мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 15 ноября 2021 года № 1438-р, обнародованное на Правительственном портале.

Документом поручается Министерству финансов провести указанные расходы на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Кроме того, Министерству внутренних дел поручается утвердить в трехдневный срок по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов перечень расходов, связанных с проведением мероприятий.

Также МВД должно подать до 25 декабря 2021 года Министерству экономики, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.

Напомним, ранее глава МВД Денис Монастырский заявил, что Украина усилит границу с Беларусью, чтобы избежать потока нелегалов.

Кроме того, для охраны госграницы с Беларусью уже отправились 8,5 тысяч правоохранителей.

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Кабинет Министров УкраиныГраница с РФ