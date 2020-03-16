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Пограничникам на КПВВ на Донбассе предлагали взятки за пропуск

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 10:46
Пограничникам на КПВВ на Донбассе предлагали взятки за пропуск
Иллюстративное фото (УНИАН)

ГПСУ зафиксировала шесть попыток

Сотрудники Государственной пограничной службы зафиксировали попытки дать взятку в трех контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе за пропуск через линию разграничения. В рамках карантина из-за коронавируса в Украине КПВВ с понедельника не работают, передает пресс-служба ГПСУ.

При этом утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/20; "Марьинка" - 0/15; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" - 0/10.

"Вчера в КПВВ "Новотроицкое", "Майорское" и "Марьинка" пограничники зафиксировали шесть попыток предоставления неправомерной выгоды. Граждане Украины предлагали за деньги способствовать беспрепятственному пересечению линии разграничения. От таких предложений пограничники отказались и по данным фактам сообщили сотрудникам Нацполиции", - указано в сообщении.

Также в ГПСУ отмечают, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился, хотя и сохранял высокую динамику. В общем через КПВВ последовало 55000 человек и 5,9 тысячи транспортных средств:

  • "Майорское" - 12900 человек и 1425 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 10725 человек и 1625 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 10820 человек и 1850 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4480 человек и 965 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 16055 человек.

Напомним, на КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил в рамках карантина из-за пандемии коронавируса вводятся дополнительные временные ограничения по пересечению линии разграничения. В частности, с 00:00 16 марта 2020 года до 3 апреля 2020-го вводятся дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Как писало РБК-Украина ранее, с 16 марта пересечение КПВВ "Станица Луганская" будет запрещено в обоих направлениях. Запрет продлится 2 недели.

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