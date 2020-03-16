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Прикордонникам на КПВВ на Донбасі пропонували хабарі за пропуск

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 10:46
Прикордонникам на КПВВ на Донбасі пропонували хабарі за пропуск
Ілюстративне фото (УНІАН)

ДПСУ зафіксувала шість спроб

Співробітники Державної прикордонної служби зафіксували спроби дати хабар на трьох контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі за пропуск через лінію розмежування. У рамках карантину через коронавірус в Україні КПВВ з понеділка не працюють, передає прес-служба ДПСУ.

При цьому зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/20; "Мар’їнка" - 0/15; "Новотроїцьке" - 0/0; "Гнутове" - 0/10.

"Учора в КПВВ "Новотроїцьке", "Майорське" та "Мар’їнка" прикордонники зафіксували шість спроб надання неправомірної вигоди. Громадяни України пропонували за гроші сприяти безперешкодному перетинанню лінії розмежування. Від таких пропозицій прикордонники відмовились та по даним фактам повідомили співробітників Нацполіції", - вказано у повідомленні.

  • Також у ДПСУ вказують, що минулої доби пасажиро-транспортний потік зменшився, хоча і зберігав високу динаміку. Загалом через КПВВ прослідувало 55 тисяч осіб та 5,9 тисячі транспортних засобів:
  • "Майорське" - 12900 осіб та 1425 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" - 10725 осіб та 1625 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 10820 осіб та 1850 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4480 осіб та 965 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 16055 осіб.

Нагадаємо, на КПВВ у районі проведення операції Об'єднаних сил у рамках карантину через пандемію коронавірусу вводяться додаткові тимчасові обмеження по перетинанню лінії розмежування. Зокрема, з 00:00 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 го вводяться додаткові тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

Як писало РБК-Україна раніше, з 16 березня перетин КПВВ "Станиця Луганська" буде заборонено в обох напрямках. Заборона триватиме 2 тижні.

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