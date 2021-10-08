Пограничная служба Польши заявила об обстреле патруля со стороны Беларуси

"Патруль белорусских служб обстрелял солдат Войска Польского, патрулирующих с нами границу", - цитирует издание заявление пресс-секретаря пограничной службы Польши Анну Михальскую.

По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал. Она допустила, что выстрелы могли быть произведены холостыми патронами либо стреляли намерено мимо цели.

"Таких провокаций становится все больше", - добавила Михальская.

О стрельбе со стороны белорусской стороны также сообщили и литовские пограничники. Как отмечает издание Delfi, около полуночи на территории Беларуси в Швенченском районе прозвучали три выстрела, а затем - еще один. Позднее, в ночь на 8 октября, в этом районе были выпущены 7 сигнальных ракет.