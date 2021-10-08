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Прикордонна служба Польщі заявила про обстріл патруля з боку Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Польський прикордонний патруль зазнав обстрілу з боку Білорусі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Патруль білоруських служб обстріляв солдатів Війська Польського, які патрулюють з нами кордон",- цитує видання заяву прессекретаря прикордонної служби Польщі Ганну Михальську.

За її словами, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Вона допустила, що постріли могли бути зроблені холостими патронами або стріляли навмисно повз ціль.

"Таких провокацій стає все більше", - додала Михальська.

Про стрілянину з боку білоруської сторони також повідомили і литовські прикордонники. Як зазначає видання Delfi, близько півночі на території Білорусі у Швенченському районі пролунали три постріли, а потім - ще один. Пізніше, в ніч на 8 жовтня, в цьому районі були випущені 7 сигнальних ракет.

Нагадаємо, днем раніше польські прикордонники зафіксували рекордну кількість нелегалів, які намагалися перетнути кордон з боку Білорусі.

Зазначимо, влада Польщі ввели режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі через потік мігрантів.

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