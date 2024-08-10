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"Поиграли в прятки". Бойцы бригады "Лють" отработали по позициям оккупантов (видео)

Украина, Суббота 10 августа 2024 17:03
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"Поиграли в прятки". Бойцы бригады "Лють" отработали по позициям оккупантов (видео) Фото: бойцы бригады "Лють" отработали по позициям оккупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы бригады Национальной полиции "Лють" нашли всех оккупантов, которые пытались от них спрятаться. С помощью ударных дронов военные несколько проредили ряды противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Ювелирная работа операторов ударных дронов полка "Цунами" бригады Национальной полиции "Лють". Наши бойцы найдут каждого оккупанта, где бы он ни прятался - в здании, развалинах или в лесу!", - подчеркнули в Нацполиции.

На видео видно, как после прицельных ударов россияне, не успевшие удачно спрятаться, стали "трехсотыми".

По данным правоохранителей, российские военные еще могут спастись. Для этого им следует просто сложить оружие, или вернуться "на свои болота".

Потери России в Украине

Напомним, что за последние сутки россияне потеряли на фронте более тысячи солдат и более 150 единиц техники.

Детальнее о потерях Российской Федерации, можно узнать в сегодняшнем отчете от Генштаба.

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