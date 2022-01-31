Поговорит, как только сможет: беседу Джонсона с Путиным отложили

Телефонные переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента России Владимира Путина отложили. Глава британского правительства заявил, что позвонит российскому лидеру, как только сможет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, телефонный разговор Джонсона и Путина отметили по просьбе британского правительства. В это время премьер выступал в парламенте страны об отчете о закрытых вечеринках в его офисе и резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна.

"Я поговорю с Путиным, как только смогу", - заявил Джонсон.

Как отмечает агентство, разговор двух лидеров может состояться во вторник, 1 февраля.