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Джонсон заявил о готовности провести разговор с Путиным на фоне обострения вокруг Украины

Новина українською →
Лондон, Вторник 25 января 2022 15:59
Джонсон заявил о готовности провести разговор с Путиным на фоне обострения вокруг Украины Фото: премьер Британии Брис Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности провести новый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава британского правительства предупредил российского лидера о последствиях вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

"Я, конечно, готов вновь с ним (Путиным - ред.) побеседовать", - сказал Джонсон в ходе своего выступления в парламенте Британии, отметив, что найти "способ развеять опасения России по безопасности" можно дипломатическим путем.

"Мы не изменим европейский порядок безопасности, потому что Россия приставила пистолет к голове Украины", - уточнил британский премьер.

Джонсон также предупредил, что вторжение России в Украину будет носить катастрофический характер для Москвы. По его словам, сопротивление украинцев будет упорным, а кровопролитие сравнимо с первой войной в Чечне или Боснии.

"Украинцы имеют все моральные и юридические права защищать свою страну, и я считаю, что их сопротивление будет упорным", - добавил глава британского правительства.

Напомним, ранее Джонсон допустил, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев.

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