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Поговорить, як тільки зможе: бесіду Джонсона з Путіним відклали

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Лондон, Понеділок 31 січня 2022 19:46
Поговорить, як тільки зможе: бесіду Джонсона з Путіним відклали Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Телефонні переговори прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і президента Росії Володимира Путіна відклали. Глава британського уряду заявив, що подзвонить російському лідеру, як тільки зможе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, телефонну розмову Джонсона і Путіна відзначили на прохання британського уряду. У цей час прем'єр виступав у парламенті країни про звіт про закриті вечірки в його офісі і резиденції на Даунінг-стріт під час локдауну.

"Я поговорю з Путіним, як тільки зможу", - заявив Джонсон.

Як зазначає агентство, розмова двох лідерів може відбутися у вівторок, 1 лютого.

Нагадавши, Борис Джонсон завтра, 1 лютого, відвідає Україну. Перед його візитом очікувалося, що він сьогодні зателефонує Путіну.

Зазначимо, раніше Джонсон заявив про готовність провести розмову з Путіним на тлі загострення навколо України.

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