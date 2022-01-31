Поговорить, як тільки зможе: бесіду Джонсона з Путіним відклали
Телефонні переговори прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і президента Росії Володимира Путіна відклали. Глава британського уряду заявив, що подзвонить російському лідеру, як тільки зможе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, телефонну розмову Джонсона і Путіна відзначили на прохання британського уряду. У цей час прем'єр виступав у парламенті країни про звіт про закриті вечірки в його офісі і резиденції на Даунінг-стріт під час локдауну.
"Я поговорю з Путіним, як тільки зможу", - заявив Джонсон.
Як зазначає агентство, розмова двох лідерів може відбутися у вівторок, 1 лютого.
Нагадавши, Борис Джонсон завтра, 1 лютого, відвідає Україну. Перед його візитом очікувалося, що він сьогодні зателефонує Путіну.
Зазначимо, раніше Джонсон заявив про готовність провести розмову з Путіним на тлі загострення навколо України.