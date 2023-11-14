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Погоня й вибухи. В Дніпрі затримали злочинців, які кинули в містянина гранату

Вівторок 14 листопада 2023 13:35
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Погоня й вибухи. В Дніпрі затримали злочинців, які кинули в містянина гранату Фото: в Дніпрі затримали злочинців, які кинули в містянина гранату (dp.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпрі правоохоронці провели спецоперацію із затриманням злочинців, які кинули перед цим в цивільного гранату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Що сталось?

13 листопада близько о 14:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух на проспекті Свободи в Новокодацькому районі міста Дніпра. Невідомі з автомобіля Lexus кинули гранату в бік людини, яка перебувала на вулиці. Внаслідок вибуху 51-річний чоловік отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Фото: в Дніпрі затримали злочинців, які кинули в містянина гранату (dp.npu.gov.ua)

"Одразу по місту була введена поліцейська спецоперація. Патрульні поліцейські стали переслідувати зловмисників. Тікаючи від правоохоронців, чоловіки викинули з автомобіля гранату Ф-1, яка не вибухнула. А потім, через декілька кварталів - пістолет Макарова. Поліцейські наздогнали їх та заблокували автомобіль на перехресті вулиці Павлова та Академіка Белелюбського", - пише пресслужба.

Злочинців, які забарикадувались в автомобілі, було затримано. Затриманими виявились брати віком 47 й 53 років.

Що загрожує злочинцям

Двоє чоловіків були затримані в порядку статті 208 КК України. Виявилось, що вони мали майновий конфлікт з потерпілим.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за:

  • ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 - замах на умисне вбивство;
  • ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаєві тим часом затримали інформатора ФСБ, який шпигував за аеродромами Збройних сил України.

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Дніпропетровська область
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