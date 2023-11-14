Погоня и взрывы. В Днепре задержали преступников, бросивших в горожанина гранату

В Днепре правоохранители провели спецоперацию по задержанию преступников, которые бросили перед этим в гражданского гранату.

Что случилось?

13 ноября около 14:00 в полицию поступило сообщение о взрыве на проспекте Свободы в Новокодакском районе города Днепра. Неизвестные из автомобиля Lexus бросили гранату в сторону человека, который находился на улице. В результате взрыва 51-летний мужчина получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу.

Фото: в Днепре задержали преступников, бросивших в горожанина гранату (dp.npu.gov.ua)

"Сразу по городу была введена полицейская спецоперация. Патрульные полицейские стали преследовать злоумышленников. Убегая от правоохранителей, мужчины выбросили из автомобиля гранату Ф-1, которая не взорвалась. А потом, через несколько кварталов - пистолет Макарова. Полицейские догнали их и заблокировали автомобиль на перекрестке улицы Павлова и Академика Белелюбского", - пишет пресс-служба.

Преступники, которые забаррикадировались в автомобиле, были задержаны. Задержанными оказались братья в возрасте 47 и 53 лет.

Что грозит преступникам

Двое мужчин были задержаны в порядке статьи 208 УК Украины. Оказалось, что они имели имущественный конфликт с потерпевшим.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по: