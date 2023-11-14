В Миколаєві затримали інформатора ФСБ, який шпигував за аеродромами Збройних сил України. Зловмисник на початку повномасштабного вторгнення втік з країни, однак пізніше повернувся, аби допомагати ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Що сталось

На початку повномасштабного вторгнення зрадник виїхав за кордон та почав активно підтримувати збройну агресію Росії. Після цього його завербували російські спецслужби.

Вже після повернення до України в березні поточного року, колаборант намагався виявити можливі локації військових аеродромів з бойовою авіацією ЗСУ.

"Встановлено, що дистанційну комунікацію з російською спецслужбою він підтримував через "зв’язкових". Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на ФСБ", - додає СБУ.

В червні 2023 року вищезгаданому блогеру було повідомлено про підозру у держзраді. Зокрема СБУ нейтралізувала мережу його інформаторів у Миколаївській області.

У червні цього року СБУ заочно повідомила цьому блогеру про підозру у держзраді та нейтралізувала мережу його інформаторів у Миколаївській області. Від початку повномасштабного вторгнення викрито 13 фігурантів.

"Ще одним поплічником ФСБ виявився місцевий житель, який був активним користувачем Телеграм-каналу "Лохматого". Під час листування з ворожим блогером його "послідовник" підтримував антиукраїнські наративи та "зливав" відомості про дислокацію Сил оборони на території регіону", - додає СБУ.

Фото: Шпигував за аеродромами ЗСУ. СБУ затримала чергового інформатора росіян (ssu.gov.ua)

Зокрема зрадник обходив місцевість й приховано фіксував українські об’єкти. Після цього він передавав "звіт" до ФСБ у вигляді тексту та фотографій з прив’язкою до місцевості.

Що загрожує зраднику

Під час затримання й обшуку у нього було вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з Лебедєвим.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Колаборанту загрожує до 12 років тюрми.