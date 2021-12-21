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Во Львовской области из-за снегопада на трассе застрял автобус с пассажирами

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Львовская область, Вторник 21 декабря 2021 10:54
Во Львовской области из-за снегопада на трассе застрял автобус с пассажирами Фото: под Львовом из-за снегопада на дороге застрял автобус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 21 декабря, во Львовской области на дороге застрял рейсовый автобус с пассажирами. Из-за сложных погодных условий транспорт не смог выехать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Telegram.

Информация на линию спасателей поступила в 03:02. Им сообщили, что в селе Грушев Яворивского района из-за снегопада на автодороге "Львов-Грушев" застрял автобус международного сообщения "Киев-Зеленая-Гура". В транспорте находились 13 пассажиров.

К месту вызова выехали спасатели 54-го государственного пожарно-спасательного поста. Они отбуксировали автобус, после чего он продолжил движение по запланированному маршруту.

Напомним, синоптики предупредили о непогоде в Украине. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

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