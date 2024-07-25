Погодні умови загрожують українцям пожежами. В яких областях ситуація найскладніша

В яких областях оголошено пожежну небезпеку

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центра, надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігатиметься впродовж 25-27 липня:

у східних областях

у південних областях

у центральних областях (крім Вінницької)

у Житомирській області

у Чернігівській області

у Сумській області

28 липня до них додадуться також:

Київська область

Тернопільська область

Пожежна небезпека по Україні станом на 28 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Як уберегтись від вогню на відкритій місцевості

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій нагадали, як варто діяти, якщо ви опинилися в осередку пожежі на відкритій місцевості:

не панікувати й не тікати від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік - натомість потрібно подолати крайку вогню проти вітру (закривши голову й обличчя одягом)

виходити з небезпечної зони, до якої наближається полум'я, швидко - перпендикулярно напрямку розповсюдження вогню

Якщо втекти від пожежі неможливо, рятувальники радять:

вийти на максимально відкриту місцевість або галявину

ввійти у водойму (якщо така є поблизу)

накритись мокрим одягом

дихати повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі (там воно менш задимлене), прикриваючи при цьому рот і ніс одягом чи шматком будь-якої тканини

У ДСНС додають, що гасити полум'я невеликих низових пожеж можна:

забиваючи його гілками листяних порід дерев

заливаючи водою

закидаючи вологим ґрунтом

затоптуючи ногами

"Під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не втрачайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу. Будьте обережні в місцях горіння високих дерев - вони можуть завалитися та травмувати вас", - додали у службі з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що особливо обережними необхідно бути у місцях торф'яних пожеж, адже там можуть створюватися глибокі прогари.

"Тому пересувайтеся, за можливістю, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів", - зауважили у ДСНС.

Після виходу з осередку небезпеки, рятувальники просять повідомити місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри й характер пожежі.