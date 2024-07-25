Погодні умови загрожують українцям пожежами. В яких областях ситуація найскладніша

У низці областей України на тлі спекотної та достатньо сухої погоди було оголошено пожежну небезпеку.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо та як уберегтися від вогню.
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центра, надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігатиметься впродовж 25-27 липня:
28 липня до них додадуться також:
Пожежна небезпека по Україні станом на 28 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій нагадали, як варто діяти, якщо ви опинилися в осередку пожежі на відкритій місцевості:
Якщо втекти від пожежі неможливо, рятувальники радять:
У ДСНС додають, що гасити полум'я невеликих низових пожеж можна:
"Під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не втрачайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу. Будьте обережні в місцях горіння високих дерев - вони можуть завалитися та травмувати вас", - додали у службі з надзвичайних ситуацій.
Наголошується, що особливо обережними необхідно бути у місцях торф'яних пожеж, адже там можуть створюватися глибокі прогари.
"Тому пересувайтеся, за можливістю, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів", - зауважили у ДСНС.
Після виходу з осередку небезпеки, рятувальники просять повідомити місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри й характер пожежі.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Український гідрометеорологічний центр, Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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