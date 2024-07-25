Погодные условия угрожают украинцам пожарами. В каких областях ситуация самая сложная

В ряде областей Украины на фоне жаркой и достаточно сухой погоды была объявлена пожарная опасность.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и как уберечься от огня.
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет сохраняться в течение 25-27 июля:
28 июля к ним прибавятся также:
Пожарная опасность по Украине на 28 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям напомнили, как следует действовать, если вы оказались в очаге пожара на открытой местности:
Если уйти от пожара невозможно, спасатели советуют:
В ГСЧС добавляют, что тушить пламя небольших низовых пожаров можно:
"При тушении пожара не отходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса. Будьте осторожны в местах горения высоких деревьев - они могут обрушиться и травмировать вас", - добавили в службе по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что особенно осторожными необходимо быть в местах торфяных пожаров, ведь там могут создаваться глубокие прогары.
"Поэтому передвигайтесь, по возможности, проверяя палкой глубину выгоревшего слоя", - отметили в ГСЧС.
После выхода из эпицентра опасности спасатели просят сообщить местной администрации и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Украинский гидрометеорологический центр, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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