Погодные условия угрожают украинцам пожарами. В каких областях ситуация самая сложная

В каких областях объявлена пожарная опасность

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет сохраняться в течение 25-27 июля:

в восточных областях

в южных областях

в центральных областях (кроме Винницкой)

в Житомирской области

в Черниговской области

в Сумской области

28 июля к ним прибавятся также:

Киевская область

Тернопольская область

Пожарная опасность по Украине на 28 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Как уберечься от огня на открытой местности

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям напомнили, как следует действовать, если вы оказались в очаге пожара на открытой местности:

не паниковать и не убегать от быстро приближающегося пламени в противоположную от огня сторону - вместо этого нужно преодолеть кромку огня против ветра (закрыв голову и лицо одеждой)

выходить из опасной зоны, к которой приближается пламя, быстро - перпендикулярно направлению распространения огня

Если уйти от пожара невозможно, спасатели советуют:

выйти на максимально открытую местность или лужайку

войти в водоем (если таковой есть поблизости)

накрыться мокрой одеждой

дышать воздухом, который находится низко над поверхностью земли (там он менее задымлен), прикрывая при этом рот и нос одеждой или куском любой ткани

В ГСЧС добавляют, что тушить пламя небольших низовых пожаров можно:

забивая его ветвями лиственных пород деревьев

заливая водой

забрасывая влажной почвой

затаптывая ногами

"При тушении пожара не отходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса. Будьте осторожны в местах горения высоких деревьев - они могут обрушиться и травмировать вас", - добавили в службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что особенно осторожными необходимо быть в местах торфяных пожаров, ведь там могут создаваться глубокие прогары.

"Поэтому передвигайтесь, по возможности, проверяя палкой глубину выгоревшего слоя", - отметили в ГСЧС.

После выхода из эпицентра опасности спасатели просят сообщить местной администрации и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.