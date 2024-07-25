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Погодні умови загрожують українцям пожежами. В яких областях ситуація найскладніша

Четвер 25 липня 2024 17:15
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Погодні умови загрожують українцям пожежами. В яких областях ситуація найскладніша Пожежі знищують все на своєму шляху (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У низці областей України на тлі спекотної та достатньо сухої погоди було оголошено пожежну небезпеку.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо та як уберегтися від вогню.

В яких областях оголошено пожежну небезпеку

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центра, надзвичайний рівень пожежної небезпеки зберігатиметься впродовж 25-27 липня:

  • у східних областях
  • у південних областях
  • у центральних областях (крім Вінницької)
  • у Житомирській області
  • у Чернігівській області
  • у Сумській області

28 липня до них додадуться також:

  • Київська область
  • Тернопільська область

Погодні умови загрожують українцям пожежами. В яких областях ситуація найскладніша

Пожежна небезпека по Україні станом на 28 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Як уберегтись від вогню на відкритій місцевості

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій нагадали, як варто діяти, якщо ви опинилися в осередку пожежі на відкритій місцевості:

  • не панікувати й не тікати від полум'я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік - натомість потрібно подолати крайку вогню проти вітру (закривши голову й обличчя одягом)
  • виходити з небезпечної зони, до якої наближається полум'я, швидко - перпендикулярно напрямку розповсюдження вогню

Якщо втекти від пожежі неможливо, рятувальники радять:

  • вийти на максимально відкриту місцевість або галявину
  • ввійти у водойму (якщо така є поблизу)
  • накритись мокрим одягом
  • дихати повітрям, що знаходиться низько над поверхнею землі (там воно менш задимлене), прикриваючи при цьому рот і ніс одягом чи шматком будь-якої тканини

У ДСНС додають, що гасити полум'я невеликих низових пожеж можна:

  • забиваючи його гілками листяних порід дерев
  • заливаючи водою
  • закидаючи вологим ґрунтом
  • затоптуючи ногами

"Під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг та просік, не втрачайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу. Будьте обережні в місцях горіння високих дерев - вони можуть завалитися та травмувати вас", - додали у службі з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що особливо обережними необхідно бути у місцях торф'яних пожеж, адже там можуть створюватися глибокі прогари.

"Тому пересувайтеся, за можливістю, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів", - зауважили у ДСНС.

Після виходу з осередку небезпеки, рятувальники просять повідомити місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри й характер пожежі.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Український гідрометеорологічний центр, Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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