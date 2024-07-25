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Погодные условия угрожают украинцам пожарами. В каких областях ситуация самая сложная

Четверг 25 июля 2024 17:15
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Погодные условия угрожают украинцам пожарами. В каких областях ситуация самая сложная Пожары уничтожают все на своем пути (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В ряде областей Украины на фоне жаркой и достаточно сухой погоды была объявлена пожарная опасность.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и как уберечься от огня.

В каких областях объявлена пожарная опасность

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет сохраняться в течение 25-27 июля:

  • в восточных областях
  • в южных областях
  • в центральных областях (кроме Винницкой)
  • в Житомирской области
  • в Черниговской области
  • в Сумской области

28 июля к ним прибавятся также:

  • Киевская область
  • Тернопольская область

Погодные условия угрожают украинцам пожарами. В каких областях ситуация самая сложная

Пожарная опасность по Украине на 28 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Как уберечься от огня на открытой местности

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям напомнили, как следует действовать, если вы оказались в очаге пожара на открытой местности:

  • не паниковать и не убегать от быстро приближающегося пламени в противоположную от огня сторону - вместо этого нужно преодолеть кромку огня против ветра (закрыв голову и лицо одеждой)
  • выходить из опасной зоны, к которой приближается пламя, быстро - перпендикулярно направлению распространения огня

Если уйти от пожара невозможно, спасатели советуют:

  • выйти на максимально открытую местность или лужайку
  • войти в водоем (если таковой есть поблизости)
  • накрыться мокрой одеждой
  • дышать воздухом, который находится низко над поверхностью земли (там он менее задымлен), прикрывая при этом рот и нос одеждой или куском любой ткани

В ГСЧС добавляют, что тушить пламя небольших низовых пожаров можно:

  • забивая его ветвями лиственных пород деревьев
  • заливая водой
  • забрасывая влажной почвой
  • затаптывая ногами

"При тушении пожара не отходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса. Будьте осторожны в местах горения высоких деревьев - они могут обрушиться и травмировать вас", - добавили в службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что особенно осторожными необходимо быть в местах торфяных пожаров, ведь там могут создаваться глубокие прогары.

"Поэтому передвигайтесь, по возможности, проверяя палкой глубину выгоревшего слоя", - отметили в ГСЧС.

После выхода из эпицентра опасности спасатели просят сообщить местной администрации и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.

Напомним, ранее мы рассказывали о самом жарком дне в истории и что известно о новом мировом температурном максимуме.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: Украинский гидрометеорологический центр, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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