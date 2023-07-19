Погодився працювати з ФСБ в обмін на квартиру в Криму. Суд виніс вирок зраднику

З початку повномасштабного вторгнення Росії, зрадник "зливав" ворогу інформацію про тренування українських Військово-морських сил в акваторії Чорного моря.



"Також він збирав відомості про бойову підготовку сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах південного регіону, зокрема розрахунків "Джавелінів". У разі успішного виконання ворожих завдань російський агент сподівався отримати від своїх кураторів квартиру в окупованому Криму. За наявними даними, йому пообіцяли житлову нерухомість вартістю 200 тисяч доларів", - пише пресслужба.

Зрадника було затримано в Одеській області під час проведення ним розвідувальної діяльності на користь ворога.

Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Згідно з даними слідства, зрадником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу. Його Росія завербувала ще у 2010 році й після кількох "тестових" його перевели в "режим очікування" до надходження основних вказівок.