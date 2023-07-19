Погодився працювати з ФСБ в обмін на квартиру в Криму. Суд виніс вирок зраднику

Суд виніс вирок зраднику, який працював на ФСБ в обмін на квартиру в Криму. Наступні 15 років він проведе за ґратами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
З початку повномасштабного вторгнення Росії, зрадник "зливав" ворогу інформацію про тренування українських Військово-морських сил в акваторії Чорного моря.
"Також він збирав відомості про бойову підготовку сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах південного регіону, зокрема розрахунків "Джавелінів". У разі успішного виконання ворожих завдань російський агент сподівався отримати від своїх кураторів квартиру в окупованому Криму. За наявними даними, йому пообіцяли житлову нерухомість вартістю 200 тисяч доларів", - пише пресслужба.
Зрадника було затримано в Одеській області під час проведення ним розвідувальної діяльності на користь ворога.
Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Згідно з даними слідства, зрадником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу. Його Росія завербувала ще у 2010 році й після кількох "тестових" його перевели в "режим очікування" до надходження основних вказівок.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала агентку РФ, яка готувала нову повітряну атаку по "центрах прийняття рішень" у Миколаївській області.
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