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Погодився працювати з ФСБ в обмін на квартиру в Криму. Суд виніс вирок зраднику

Фото: Погодився працювати з ФСБ в обмін на квартиру в Криму. Суд виніс вирок зраднику (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок зраднику, який працював на ФСБ в обмін на квартиру в Криму. Наступні 15 років він проведе за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії, зрадник "зливав" ворогу інформацію про тренування українських Військово-морських сил в акваторії Чорного моря.

"Також він збирав відомості про бойову підготовку сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах південного регіону, зокрема розрахунків "Джавелінів". У разі успішного виконання ворожих завдань російський агент сподівався отримати від своїх кураторів квартиру в окупованому Криму. За наявними даними, йому пообіцяли житлову нерухомість вартістю 200 тисяч доларів", - пише пресслужба.

Зрадника було затримано в Одеській області під час проведення ним розвідувальної діяльності на користь ворога.

Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Згідно з даними слідства, зрадником виявився колишній військовий хімік-розвідник, який до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу. Його Росія завербувала ще у 2010 році й після кількох "тестових" його перевели в "режим очікування" до надходження основних вказівок.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала агентку РФ, яка готувала нову повітряну атаку по "центрах прийняття рішень" у Миколаївській області.

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