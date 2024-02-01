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Погодились на компроміси. В ЄС розповіли, як вдалось розблокувати 50 млрд євро Україні

Фото: В ЄС розповіли, як вдалось розблокувати 50 млрд євро Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Лідерам Європейського союзу довелось погодити два компроміси, аби розблокувати виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

На основі річного звіту Комісії про реалізацію Програми для України Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації програми з метою надання рекомендацій. 

"У разі необхідності, через два роки Європейська рада запросить Комісію внести пропозицію для розгляду в контексті нового MFF (Multiannual Financial Framework, - ред.)", - відзначає видання. 

Зокрема було прийнято рішення відкликати висновки від грудня 2020 року щодо механізму обумовленості верховенства права. 

Як розповіла речниця голови Європейської hади Шарля Мішеля, прем'єр-міністр Віктор Орбан зрештою піддався тиску після низки зустрічей вчора, 31 січня, й сьогодні, 1 лютого з прем'єр-міністрами Італії, Франції та Німеччини. Під час перемовин вони погодились на вищезгадані компроміси й Мішель "швидко проконсультувався з іншими лідерами ЄС". 

Саміт ЄС

Однією з головних тем сьогоднішнього саміту в Брюсселі була спроба досягти угоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки. Варто нагадати, що пакет було заблоковано з боку Угорщини під час минулого засідання 1 грудня. 

Попри усе, лідери ЄС вже схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

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