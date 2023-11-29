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Погодили цілі. Зеленський провів детальну нараду з військовими у Херсоні

Фото: президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 листопада, під час свого візиту до Херсонської області провів нараду з військовими. Зокрема, було погоджено цілі для захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави та пресслужбу Офісу президента.

Глава держави розповів, що під час візиту до Херсона він обговорював захист міста та області. При цьому місцеві керівники представили результати у побудові укриттів та плани, які ще будуть реалізовані.

"Я провів дуже змістовну, детальну нараду з військовими. Щодо роботи саме на півдні. Обговорили, що потрібно. Погодили цілі. Чітко бачимо і пріоритети в комунікації з партнерами з постачання", - зазначив Зеленський.

Водночас в Офісі президента уточнили, що президент під час наради обговорював оперативну ситуацію на лівому березі Херсонської області, перебіг бойових дій, подальші плани українських захисників та їхні першочергові потреби.

Зокрема, йшлося про додаткові дрони та посилення протиповітряної оборони.

Що передувало

Нагадаємо, ще кілька тижнів тому стало відомо, що українським військовим вдалося закріпитись на лівобережній частині Херсонської області.

За словами голови розвідцентру Сил оборони Естонії Антса Ківісельга, метою таких дій є контроль над районами на лівому березі Дніпра та відтіснення російських підрозділів на південь.

При цьому в Херсонській обласній військовій адміністрації допустили, що окупанти "невдовзі тікатимуть" з лівобережжя Херсонської області.

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