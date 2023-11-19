Незабаром тікатимуть. У Херсонській ОВА назвали ознаку, чому росіяни на лівобережжі "ненадовго"

На території тимчасово окупованої Херсонської області російські війська почали активно мародерити. Не виключенно, що загарбники "скоро будуть тікати".

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Є випадки, коли підʼїжджають цілі вантажівки до домівок, в яких люди не проживають та загружають все підряд. Таким чином вони показують місцевим, що вони тут ненадовго в скоро будуть тікати", - розповів він.

Мародерства окупантів в Україні

Зазначимо, що пограбування місцевого населення серед російської армії - звична практика. Цікаво, що в лютому 2023 року російські окупанти, які мародерили під час захоплення Бучі та Ірпеня Київської області, здалися ЗСУ в полон на Донбасі. В район Вугледару їх перекинули після відновлення складу.

Зазначимо, що така "слава" росіян докотилася і до Європи. Як повідомлялось, офіційні особи в Європі вже публічно заявили, що бачили частини холодильників і пральних машин у російських танках.