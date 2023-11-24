В естонській розвідці назвали цілі ЗСУ на лівобережжі в Херсонській області

Збройні сили України створили плацдарм на лівому березі Дніпра для відтіснення російських сил і зменшення обстрілів Херсона.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Загальна ситуація на фронті

Зазначається, що ситуація на українському фронті за останній тиждень особливо не змінилася.

Загальна інтенсивність бойових дій знизилася за одним винятком: у районі Авдіївки кількість атак з боку Російської Федерації посилилися.

"За словами естонських експертів, причини зниження бойової активності пов'язані переважно зі змінами погоди", - пише видання.

Плацдарм на лівобережжі Дніпра

На південній ділянці фронту українські збройні сили змогли утримати новознайдені території України, особливо на східному березі річки Дніпро.

Ківісельг каже, що двома основними цілями українських сил у регіоні є контроль над районами на лівому березі Дніпра і відтіснення російських підрозділів на південь, тим самим рятуючи місто Херсон від російського вогню із закритих позицій.

"На даний момент я не бачу і не вірю, що армії Російської Федерації вдасться відкинути українські частини за річку. І якщо це станеться, то це обов'язково буде рішення самих українців", - сказав глава розвідцентру Сил оборони.

Кількість атак РФ зросте у зв'язку з похолоданням погоди

Естонський полковник у відставці Ханнес Тоомсалу розповів, що погода також позначається і на можливості використання безпілотних літальних апаратів російської армії.

"Шахеди" знищує українська ППО, проте їх порівняно мало порівняно з літнім періодом.

"Інше питання, де їхні ракети? Вони ж були вироблені. Цього тижня літав "Іскандер-К", який навіть не є балістичною ракетою. І Х-22 "Буря", страшна стара ракета, яка розбилася під Запоріжжям. Незрозуміло, в якому стані армія Росії", - сказав Тоомсалу.

Видання додало, що навряд чи Росія доб'ється оперативного прориву в Україні найближчими тижнями. Однак із приходом зимових холодів імовірність атак армії РФ на критично важливу інфраструктуру України продовжує зростати.

Ситуація на фронті

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 24 листопада, становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 322 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 танків, 32 ББМ та 31 артсистему.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни продовжують вести наступ на двох напрямках, відбили атаки росіян поблизу Мар'їнки та знищили логістичний центр противника.

Також зазначається, що Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.