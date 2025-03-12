Погода змінюється динамічно. Чи варто українцям чекати снігу в березні

Чи варто українцям чекати снігу в березні

За словами експерта, нині синоптична ситуація в Україні якраз змінюється, а погоду визначає поле зниженого атмосферного тиску.

Збільшення хмарності, що спостерігається у багатьох областях, зумовлюють атмосферні фронти:

із заходу;

із південного заходу.

Крім того, до кінця поточного робочого тижня зберігатиметься досить високий температурний фон - з огляду на те, що погоду "формує" тепле й вологе повітря з південного заходу.

Тим часом із суботи, 15 березня, очікується відчутне зниження температури повітря. В неділю, 16 березня, похолоднішає у більшості областей (дещо тепліше може бути на півдні та сході країни).

"Саме на вихідних відчуємо вже більш прохолодну погоду. Але, зважаючи на те, що зараз у нас температурний фон на 4-9 градусів вищий за кліматичну норму, то якраз таки ось ті показники, які будуть після 15 березня, в принципі будуть близькими до кліматичної норми березня", - розповіла Птуха.

Вона уточнила, що вдень буде все одно переважно плюсова температура, хоча вже й не така інтенсивна. Проте вночі температура може подекуди опускатися до нуля (місцями може бути навіть невеликий мінус).

"Березень - перехідний місяць. Дуже динамічно змінюються процеси. Якихось затоків холоду, можемо сказати, ще нижчої температури, поки що (за розрахунками, які є на зараз) не очікуємо", - повідомила синоптик.

Вона додала, що ті погодні умови й температури, які прогнозують нині фахівці, є притаманними для березня.

"Тому, в принципі, в межах норми повинні її (погоду в березні, - Ред.) пройти. І це непогано, що вона така буде для цього місяця... Щодо опадів.. Поки що ми про сніг не говоримо, все ж таки. Ймовірність його наразі мінімальна", - поділилась представниця УкрГМЦ.

Насамкінець експерт пояснила, чому в деяких регіонах найближчим часом можуть місцями фіксувати пориви вітру. Це пов'язано, за її словами, із проходженням атмосферних фронтів, під час якого "вітер трішки посилюється".

"Але, знову ж таки, без якихось таких небезпечних швидкостей...Без окремих попереджень, дуже локально... Весна, березень... Коли йде ось ця перебудова синоптичних процесів - із зимових на весняні (на теплий період), то це завжди супроводжується посиленням вітру. Тому поки що без якихось критичних моментів. Але, звичайно, якщо щось буде намічатися, то будемо попереджати", - підсумувала Птуха.