Погода зіпсує всі вихідні. Синоптик розповіла, яким регіонам не пощастить найбільше

Погода в суботу

4 листопада буде багато дощів в Україні, але не всюди.

"Завтра атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ, у Вінницьку та Черкаську області. Пройдуть помірні дощі", - розповіла синоптик.

При цьому, за даними Діденко, похмура волога погода супроводжуватиметься сильним вітром і з подекуди штормовими поривами до 15-20 м/с.

"На решті території - схід, південь, Полтавська область, Дніпро та Кропивницький із районами - потраплять у суботу в суху повітряну масу, без опадів. Проте й тут очікується сильний вітер південних напрямків. Будьте обережними!" - зазначила синоптик.

Температура повітря в суботу:

на більшості території - +14...+19 градусів;

на півдні +20...+25 градусів;

на північному сході +10....+13 градусів.

Погода в неділю

5 листопада дощі найбільш ймовірні у західних областях України. На решті території без опадів.

Температура повітря в неділю:

протягом дня +14...+19;

на півдні +19+22 градуси.

Погода у Києві

4 листопада йтиме дощ, завіватиме сильний вітер, особливо в другій половині дня та ввечері. Можливі штормові пориви до 15-20 м/с. Температура повітря близько +14 градусів.

А 5 листопада дощ припиниться, температура повітря підскочить аж до +17 градусів. Хоча залишиться рвучкий вітер південного походження.

Похолодання в Україні

З 7 листопада в Україні очікується чергова хвиля похолодання. Але воно не буде "справжнім". А серйозно похолодає вже з 12 листопада. Цікаво, що хоч із другої половини листопада відчутно й похолодає, але вночі на градусниках "мінусів" не буде.