Погода зіпсує всі вихідні. Синоптик розповіла, яким регіонам не пощастить найбільше

Погодою на вихідних 4-5 листопада в Україні "керуватиме" атмосферний фронт, який зазвичай характеризується дощами: у суботу їх буде багато, у неділю - менше. У яких регіонах пікнік краще відкласти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
4 листопада буде багато дощів в Україні, але не всюди.
"Завтра атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ, у Вінницьку та Черкаську області. Пройдуть помірні дощі", - розповіла синоптик.
При цьому, за даними Діденко, похмура волога погода супроводжуватиметься сильним вітром і з подекуди штормовими поривами до 15-20 м/с.
"На решті території - схід, південь, Полтавська область, Дніпро та Кропивницький із районами - потраплять у суботу в суху повітряну масу, без опадів. Проте й тут очікується сильний вітер південних напрямків. Будьте обережними!" - зазначила синоптик.
Температура повітря в суботу:
5 листопада дощі найбільш ймовірні у західних областях України. На решті території без опадів.
Температура повітря в неділю:
4 листопада йтиме дощ, завіватиме сильний вітер, особливо в другій половині дня та ввечері. Можливі штормові пориви до 15-20 м/с. Температура повітря близько +14 градусів.
А 5 листопада дощ припиниться, температура повітря підскочить аж до +17 градусів. Хоча залишиться рвучкий вітер південного походження.
З 7 листопада в Україні очікується чергова хвиля похолодання. Але воно не буде "справжнім". А серйозно похолодає вже з 12 листопада. Цікаво, що хоч із другої половини листопада відчутно й похолодає, але вночі на градусниках "мінусів" не буде.
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