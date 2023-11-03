Погода испортит все выходные. Синоптик рассказала, каким регионам не повезет больше всего

Погода в субботу

4 ноября будет много дождей в Украине, но не везде.

"Завтра атмосферный фронт доставит влажную воздушную массу на запад, север, Винницкую и Черкасскую области. Пройдут умеренные дожди", - рассказала синоптик.

При этом, по данным Диденко, пасмурная влажная погода будет сопровождаться сильным ветром и кое-где штормовыми порывами до 15-20 м/с.

"На остальной территории - восток, юг, Полтавская область, Днепр и Кропивницкий с районами - попадут в субботу в сухую воздушную массу, без осадков. Однако и здесь ожидается сильный ветер южных направлений. Будьте осторожны!" - отметила синоптик.

Температура воздуха в субботу:

на большинстве территории - +14…+19 градусов;

на юге +20...+25 градусов;

на северо-востоке +10....+13 градусов.

Погода в воскресенье

5 ноября дожди наиболее вероятны в западных областях Украины. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха в воскресенье:

в течение дня +14...+19;

на юге +19+22 градуса.

Погода в Киеве

4 ноября будет дождь, будет завивать сильный ветер, особенно во второй половине дня и вечером. Возможны штормовые порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха около +14 градусов.

А 5 ноября дождь прекратится, температура воздуха подскочит до +17 градусов. Хотя останется порывистый ветер южного происхождения.

Похолодание в Украине

Уже с 7 ноября в Украине ожидается очередная волна похолодания. Но оно не будет "настоящим". А серьезно похолодает уже с 12 ноября. Интересно, что хотя со второй половины ноября ощутимо и похолодает, но ночью на градусниках "минусов" не будет.