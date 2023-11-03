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Погода зіпсує всі вихідні. Синоптик розповіла, яким регіонам не пощастить найбільше

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 13:16
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Погода зіпсує всі вихідні. Синоптик розповіла, яким регіонам не пощастить найбільше Фото: синоптик дала прогноз на вихідні 4-5 листопада в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погодою на вихідних 4-5 листопада в Україні "керуватиме" атмосферний фронт, який зазвичай характеризується дощами: у суботу їх буде багато, у неділю - менше. У яких регіонах пікнік краще відкласти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в суботу

4 листопада буде багато дощів в Україні, але не всюди.

"Завтра атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ, у Вінницьку та Черкаську області. Пройдуть помірні дощі", - розповіла синоптик.

При цьому, за даними Діденко, похмура волога погода супроводжуватиметься сильним вітром і з подекуди штормовими поривами до 15-20 м/с.

"На решті території - схід, південь, Полтавська область, Дніпро та Кропивницький із районами - потраплять у суботу в суху повітряну масу, без опадів. Проте й тут очікується сильний вітер південних напрямків. Будьте обережними!" - зазначила синоптик.

Температура повітря в суботу:

  • на більшості території - +14...+19 градусів;
  • на півдні +20...+25 градусів;
  • на північному сході +10....+13 градусів.

Погода в неділю

5 листопада дощі найбільш ймовірні у західних областях України. На решті території без опадів.

Температура повітря в неділю:

  • протягом дня +14...+19;
  • на півдні +19+22 градуси.

Погода у Києві

4 листопада йтиме дощ, завіватиме сильний вітер, особливо в другій половині дня та ввечері. Можливі штормові пориви до 15-20 м/с. Температура повітря близько +14 градусів.

А 5 листопада дощ припиниться, температура повітря підскочить аж до +17 градусів. Хоча залишиться рвучкий вітер південного походження.

Похолодання в Україні

З 7 листопада в Україні очікується чергова хвиля похолодання. Але воно не буде "справжнім". А серйозно похолодає вже з 12 листопада. Цікаво, що хоч із другої половини листопада відчутно й похолодає, але вночі на градусниках "мінусів" не буде.

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