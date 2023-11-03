Погода испортит все выходные. Синоптик рассказала, каким регионам не повезет больше всего
Погодой на выходных 4-5 ноября в Украине будет "руководить" атмосферный фронт, характеризующийся обычно дождями: в субботу их будет много, в воскресенье - меньше. В каких регионах пикник лучше отложить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Погода в субботу
4 ноября будет много дождей в Украине, но не везде.
"Завтра атмосферный фронт доставит влажную воздушную массу на запад, север, Винницкую и Черкасскую области. Пройдут умеренные дожди", - рассказала синоптик.
При этом, по данным Диденко, пасмурная влажная погода будет сопровождаться сильным ветром и кое-где штормовыми порывами до 15-20 м/с.
"На остальной территории - восток, юг, Полтавская область, Днепр и Кропивницкий с районами - попадут в субботу в сухую воздушную массу, без осадков. Однако и здесь ожидается сильный ветер южных направлений. Будьте осторожны!" - отметила синоптик.
Температура воздуха в субботу:
- на большинстве территории - +14…+19 градусов;
- на юге +20...+25 градусов;
- на северо-востоке +10....+13 градусов.
Погода в воскресенье
5 ноября дожди наиболее вероятны в западных областях Украины. На остальной территории без осадков.
Температура воздуха в воскресенье:
- в течение дня +14...+19;
- на юге +19+22 градуса.
Погода в Киеве
4 ноября будет дождь, будет завивать сильный ветер, особенно во второй половине дня и вечером. Возможны штормовые порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха около +14 градусов.
А 5 ноября дождь прекратится, температура воздуха подскочит до +17 градусов. Хотя останется порывистый ветер южного происхождения.
Похолодание в Украине
Уже с 7 ноября в Украине ожидается очередная волна похолодания. Но оно не будет "настоящим". А серьезно похолодает уже с 12 ноября. Интересно, что хотя со второй половины ноября ощутимо и похолодает, но ночью на градусниках "минусов" не будет.
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