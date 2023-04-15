Погода здивує температурними контрастами. Синоптик дала прогноз на сьогодні

У переддень Великодня, 15 квітня, в Україні спостерігатимуться значні температурні контрасти - від нічних +2...+4 градусів у Харківській, Сумській, Полтавській областях до денних +20....+22 градуси в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Але хоч без дощу, хіба що ввечері", - порадувала синоптик.

В столиці сьогодні буде сильний вітер, холодно, вдень +6...+8 градусів.

Зокрема, за даними синоптика, найтеплішою очікується погода в південній частині України та в прикарпатських областях, протягом дня +15...+20, в Криму до +22 градусів. А найхолоднішою виявиться північна частина України та північний схід, а також Волинь та Рівненська область - впродовж дня +4...+8 градусів.

Як повідомлялось, жителів Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення доріг та будинків. Загроза підтоплення ймовірна у період з 13 до 17 квітня.

Нагадаємо, до кінця поточного тижня та на Великдень в Україні очікується дощова погода. Проте вже з понеділка встановиться суха та тепла погода.

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