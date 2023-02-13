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Погода здивує температурними "катаклізмами": синоптики дали прогноз на сьогодні

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Україна, Понеділок 13 лютого 2023 07:00
Погода здивує температурними "катаклізмами": синоптики дали прогноз на сьогодні Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі температура повітря у Карпатах опуститься до 13 морозу, але вже вдень 13 лютого на більшій частині території України буде до 2 тепла. При цьому снігу не буде, окрім західних та східних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, вдень у західних і східних областях невеликий мокрий сніг.

Вітер та ожеледиця

На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у східних, вдень і в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах до 13° морозу; вдень 0-5° тепла, у східних областях та в Карпатах від 3° морозу до 2° тепла.

Погода здивує температурними &quot;катаклізмами&quot;: синоптики дали прогноз на сьогодні

Як повідомлялось, рятувальники попередили українців про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї східної частини Закарпатської області протягом 12-13 лютого, тож похід у гори краще відкласти.

Додамо, раніше стало відомо, що погода в Україні сьогодні, 13 лютого, різко зміниться. Очікується потепління до відлиги майже по всій країні.

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