Погода здивує різноманітністю. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Опади

У більшості західних областей вночі помірний дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, на решті території без істотних опадів, лише у східних областях вночі невеликий сніг.

Туман, ожеледиця та вітер

У південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря

Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі на Лівобережжі 0-5° морозу, вдень у західних і південних областях 1-6° тепла).