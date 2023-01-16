Погода здивує різноманітністю. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні, 16 січня, в Україні очікуються сніг із дощем, тумани, ожеледиця та сильний вітер. Щоправда, температура повітря подекуди сягатиме +6 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
У більшості західних областей вночі помірний дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, на решті території без істотних опадів, лише у східних областях вночі невеликий сніг.
Туман, ожеледиця та вітер
У південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря
Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі на Лівобережжі 0-5° морозу, вдень у західних і південних областях 1-6° тепла).
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