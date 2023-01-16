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Погода удивит разнообразием. Синоптики дали прогноз на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 16 января, в Украине ожидаются снег с дождем, туманы, гололед и сильный ветер. Правда, температура воздуха местами будет доходить до +6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

В большинстве западных областей ночью умеренный дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков, только в восточных областях ночью небольшой снег.

Туман, гололед и ветер

В юго-восточных областях ночью и утром местами туман. В северной части на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью на Левобережье 0-5° мороза, днем в западных и южных областях 1-6° тепла).

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

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