Погода удивит разнообразием. Синоптики дали прогноз на сегодня

Осадки

В большинстве западных областей ночью умеренный дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков, только в восточных областях ночью небольшой снег.

Туман, гололед и ветер

В юго-восточных областях ночью и утром местами туман. В северной части на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью на Левобережье 0-5° мороза, днем в западных и южных областях 1-6° тепла).