Погода удивит разнообразием. Синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня, 16 января, в Украине ожидаются снег с дождем, туманы, гололед и сильный ветер. Правда, температура воздуха местами будет доходить до +6 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
В большинстве западных областей ночью умеренный дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков, только в восточных областях ночью небольшой снег.
Туман, гололед и ветер
В юго-восточных областях ночью и утром местами туман. В северной части на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью на Левобережье 0-5° мороза, днем в западных и южных областях 1-6° тепла).
Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.
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