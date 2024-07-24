Погода здивує різноманітністю. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

"У західних областях - дощі, грози, прохолода. +20...+25 градусів. На півночі - без опадів, лише у Житомирській області локальні грозові дощі. Вдень +24...+28 градусів", - розповіла вона.

Крім того, за словами синоптика, на сході буде сухо, сонячно, +27...+30 градусів.

"У центральних областях - без опадів, +26....+30 градусів, у Вінницькій області +23...+25 градусів. У південній частині дощ з грозою місцями можливий лише на Одещині. Протягом дня +28....+32 градуси", - додала вона.

У Києві 25 липня очікується суха погода з температурою повітря близько +27 градусів.