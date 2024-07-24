Погода здивує різноманітністю. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні
Завтра, 25 липня, в Україні стоятиме спека, але не скрізь. З цікавого - залежно від регіону температура "стрибатиме" від +27 до +32.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Telegram.
"У західних областях - дощі, грози, прохолода. +20...+25 градусів. На півночі - без опадів, лише у Житомирській області локальні грозові дощі. Вдень +24...+28 градусів", - розповіла вона.
Крім того, за словами синоптика, на сході буде сухо, сонячно, +27...+30 градусів.
"У центральних областях - без опадів, +26....+30 градусів, у Вінницькій області +23...+25 градусів. У південній частині дощ з грозою місцями можливий лише на Одещині. Протягом дня +28....+32 градуси", - додала вона.
У Києві 25 липня очікується суха погода з температурою повітря близько +27 градусів.
Погода на вихідних та надалі
Субота та неділя, 27-28 липня, як каже Діденко, справді будуть спекотнішими, але, за новими даними, у понеділок, 29 липня, температура повітря знизиться в більшості областей України. Про безповоротне припинення спеки, звичайно, поки що не йдеться.
Додамо, що спека в Україні та в світі тримається вже більше двох тижнів. Зокрема, Служба зміни клімату ЄС Copernicus зафіксувала навий температурний рекорд. Неділя, 21 липня, стала найспекотнішим днем на планеті за всю історію спостережень.
Детальніше прогноз на поточний тиждень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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