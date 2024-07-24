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Погода удивит разнообразием. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Украина, Среда 24 июля 2024 13:11
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Погода удивит разнообразием. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине Фото: какой будет погода в Украине 25 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 25 июля, в Украине будет стоять жара, но не везде. Из интересного - в зависимости от региона температура будет "прыгать" от +27 до +32.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram.

"В западных областях - дожди, грозы, прохлада. +20...+25 градусов. На севере - без осадков, только в Житомирской области локальные грозовые дожди. Днем +24...+28 градусов", - рассказала она.

Кроме того, по словам синоптика, на востоке будет сухо, солнечно, +27...+30 градусов.

"В центральных областях - без осадков, +26....+30 градусов, в Винницкой области +23...+25 градусов. В южной части дождь с грозой местами возможен только в Одесской области. В течение дня +28.... +32 градуса", - добавила она.

В Киеве 25 июля ожидается сухая погода с температурой воздуха около +27 градусов.

Погода на выходных и дальше

Суббота и воскресенье, 27-28 июля, как говорит Диденко, действительно будут более жаркими, но, по новым данным, в понедельник, 29 июля, температура воздуха снизится в большинстве областей Украины. О безвозвратном прекращении жары, конечно, пока речь не идет.

Добавим, что жара в Украине и мире держится уже более двух недель. В частности, Служба изменения климата ЕС Copernicus зафиксировала новый температурный рекорд. Воскресенье, 21 июля, стало самым жарким днем ​​на планете за всю историю наблюдений.

Подробнее прогноз на текущую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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