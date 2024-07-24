Погода удивит разнообразием. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Завтра, 25 июля, в Украине будет стоять жара, но не везде. Из интересного - в зависимости от региона температура будет "прыгать" от +27 до +32.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram .

"В западных областях - дожди, грозы, прохлада. +20...+25 градусов. На севере - без осадков, только в Житомирской области локальные грозовые дожди. Днем +24...+28 градусов", - рассказала она.

Кроме того, по словам синоптика, на востоке будет сухо, солнечно, +27...+30 градусов.

"В центральных областях - без осадков, +26....+30 градусов, в Винницкой области +23...+25 градусов. В южной части дождь с грозой местами возможен только в Одесской области. В течение дня +28.... +32 градуса", - добавила она.

В Киеве 25 июля ожидается сухая погода с температурой воздуха около +27 градусов.