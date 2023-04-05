Погода здивує контрастами. Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні

Сьогодні, 5 квітня, в Україні очікуються температурні гойдалки - десь буде тепло, десь холодно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Вдень буде сильний вітер північно-східного напрямку. Але як компенсація за негоду - завтра трохи потепліє. Протягом дня повітря в столиці прогріється до +9...+11 градусів", - додала вона.

"Там, де температура суттєво знижуватиметься, дощ змішуватиметься із мокрим снігом. Вітер буде північний та північно-східний, рвучкий, місцями із поривами до 15-20 метрів за секунду", - додала Діденко.

За словами синоптика, переважатиме в Україні волога погода, йтимуть періодичні дощі, які чергуватимуться із щільною хмарністю.

Опади та вітер в Україні

Крім того:

"Контрасти, справді, значні, бо - від -4 градусів було вночі на заході, до +18 градусів вдень на сході", - розповіла вона.

Як повідомлялось, у Карпатах різко посилився мороз. На високогір'ї температура повітря опустилася до -12 градусів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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