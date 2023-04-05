Погода удивит контрастами. Синоптик дала прогноз в Украине сегодня

Температура воздуха в Украине

"Контрасты действительно значительны, потому что - от -4 градусов было ночью на западе, до +18 градусов днем на востоке", - рассказала она.

Кроме того:

днем предполагается в южной части и в восточных областях +12…+16 градусов, в Луганской области до +18 градусов.

в западных областях не выше +1...+5 градусов;

в северных областях холодной будет Житомирская область, +3...+6 градусов,

в Киеве и в Черниговской области - +10....+14, а в Сумской области до +15...+17 градусов;

в центральных областях - в Винницкой области +5, в Черкасской области и в Кропивницком с районами +11…+13, в Полтавской области до +15, а в Днепре с районами - вероятно до +17 градусов.

Осадки и ветер в Украине

По словам синоптика, будет преобладать в Украине влажная погода, будут идти периодические дожди, чередующиеся с плотной облачностью.

"Там, где температура будет существенно снижаться, дождь будет смешиваться с мокрым снегом. Ветер будет северный и северо-восточный, порывистый, местами с порывами до 15-20 метров в секунду", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве утром ожидается дождливая погода, а днем осадки будут прекращаться.

"Днем будет сильный ветер северо-восточного направления. Но как компенсация за непогоду - завтра немного потеплеет. В течение дня воздух в столице прогреется до +9...+11 градусов", - добавила она.