Погода здивує контрастами. Синоптик дала прогноз в Україні на сьогодні

Сьогодні, 5 квітня, в Україні очікуються температурні гойдалки - десь буде тепло, десь холодно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

Температура повітря в Україні

"Контрасти, справді, значні, бо - від -4 градусів було вночі на заході, до +18 градусів вдень на сході", - розповіла вона.

Крім того:

вдень передбачається у південній частині та в східних областях +12...+16 градусів, в Луганській області до +18 градусів.

у західних областях не вище +1...+5 градусів;

у північних областях найхолоднішою буде Житомирська область, +3...+6 градусів,

у Києві та у Чернігівській області - +10....+14, а у Сумській області до +15...+17 градусів;

у центральних областях - у Вінницькій області +5, у Черкаській області та в Кропивницькому з районами +11...+13, у Полтавській області до +15, а в Дніпрі з районами - ймовірно до +17 градусів.

Опади та вітер в Україні

За словами синоптика, переважатиме в Україні волога погода, йтимуть періодичні дощі, які чергуватимуться із щільною хмарністю.

"Там, де температура суттєво знижуватиметься, дощ змішуватиметься із мокрим снігом. Вітер буде північний та північно-східний, рвучкий, місцями із поривами до 15-20 метрів за секунду", - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві вранці передбачається дощова погода, а вдень опади припинятимуться.

"Вдень буде сильний вітер північно-східного напрямку. Але як компенсація за негоду - завтра трохи потепліє. Протягом дня повітря в столиці прогріється до +9...+11 градусів", - додала вона.