Погода завтра сильно зіпсується. Синоптик дала прогноз в Україні

"Завтра в Україні очікуються складні погодні умови. У зв'язку із переміщенням атмосферних фронтів із північного заходу Європи, зміною холодної повітряної маси на теплішу, в більшості областей України пройдуть сніг, мокрий сніг та дощ", - розповіла вона.

При проходженні опадів, за словами синоптика, налипатиме мокрий сніг, можлива ожеледь, на дорогах ситуація буде непростою через об'єктивну складність швидкого реагування комунальних служб.

"Температура повітря почне підвищуватися і завтра, 16 грудня, очікується не просто відлига, а протягом дня аж до +4....+7 градусів, лише в східних областях 0....+4 градусів", - зазначила Діденко.

Крім того, одним із найважливіших чинників погоди буде сильний західний та південно-західний вітер. Зокрема, у понеділок скрізь в Україні передбачається штормовий вітер до 15-22 м/с, подекуди до 25 м/с.