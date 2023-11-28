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Погода заспокоїться, але є "але". Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Вівторок 28 листопада 2023 07:00
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Погода заспокоїться, але є "але". Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні погода в Україні трохи заспокоїться. Правда, дощ очікується в западних регіонах, які негода, що накрила Україну 26 листопада, не зачіпила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у західних областях вдень сніг та мокрий сніг. На Закарпатті - з дощем", - розповіли синоптики, додавши, що на дорогах очікується ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, у південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 3-8° тепла, в Криму до 11°.

Погода заспокоїться, але є &quot;але&quot;. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода найближчими днями в Україні

Додамо, що глибокий південний циклон вже залишив територію України. Це був не найбільший циклон по кількості снігу, але досить потужний по вітру. Водночас в Україні найближчими днями знову очікується дощ та сніг через проходження циклону із заходу. Потім встановиться морозна погода.

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