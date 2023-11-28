ua en ru
Вт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Погода успокоится, но есть "но". Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Вторник 28 ноября 2023 07:00
UA EN RU
Погода успокоится, но есть "но". Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня погода в Украине немного успокоится. Правда, дождь ожидается в западных регионах, которые непогода, накрывшая Украину 26 ноября, не затронула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. Без осадков, только в западных областях днем снег и мокрый снег. В Закарпатье - с дождем", - рассказали синоптики, добавив, что на дорогах ожидается гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, в южных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 3-8° тепла, в Крыму до 11°.

Погода успокоится, но есть &quot;но&quot;. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в ближайшие дни в Украине

Добавим, что глубокий южный циклон уже покинул территорию Украины. Это был не самый большой циклон по количеству снега, но достаточно мощный по ветру. В то же время в Украине в ближайшие дни снова ожидается дождь и снег из-за прохождения циклона с запада. Затем установится морозная погода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка
Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах